Cosa c’entra Kobe con la relazione di Paolo Banchero con l’Italia?

Paolo Banchero, come ormai ben sappiamo, non giocherà con l’Italia perché ha scelto di vestire la maglia di Team USA però c’era un qualcosa che lo stuzzicava particolarmente a essere azzurro: Kobe Bryant. In un’intervista a GQ Italia il fenomeno degli Orlando Magic ha parlato così:

“Kobe aveva una relazione molto forte con l’Italia. Ha vissuto per tanti anni qui, parlava bene la lingua. Per me è diverso perché questa è solo la prima volta che sono in Italia e sono cresciuto a Seattle. Ma mi è sempre piaciuto vedere quanto forte fosse il suo amore per l’Italia e, anche per questo, ho sempre guardato a lui come un grande esempio”.

Per Kobe Bryant l’Italia era una seconda casa, con tanti amici e con tanti ricordi, per Paolo Banchero è poco o nulla. Però immaginiamo sia stato un fattore di interesse per il classe 2002 in fase di scelta.

Poi chiaramente l’amore per il Paese che l’ha visto nascere e crescere è diverso. Stiamo parlando di due campionati completamente diversi. E infatti alla fine ha deciso di giocare per la Nazionale in cui ha militato anche sua madre in gioventù.

