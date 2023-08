Nic Batum attacca la Federazione dopo il flop: “Non me ne frega nulla della politica!”

La Francia sta ancora metabolizzando una storica figuraccia nel Mondiale di basket. Partita come una delle squadre candidate alla vittoria finale, è finita per essere eliminata aritmeticamente dopo sole due partite, complici le sconfitte contro Canada e Lettonia. Ai galletti resta solo un ultimo match contro il Libano, un eventuale successo però non conterà nulla ai fini della classifica. Nel post-partita Nicolas Batum è stato tra i primi a parlare, rapido quanto duro nei confronti della Federazione.

Nei giorni scorsi Batum aveva già annunciato che avrebbe smesso di indossare la maglia della Francia dopo le Olimpiadi di Parigi della prossima estate, per le quali i Bleus sono già qualificati da Paese ospitante. Sicuramente però il giocatore dei Clippers si aspettava ben altra sorte al suo ultimo Mondiale in carriera. La colpa Batum l’ha data alla Federazione, in particolar modo per aver impedito la convocazione di Thomas Heurtel. La point guard transalpina è stata infatti bannata dal vestire la maglia francese da ormai un anno, da quando ha deciso di firmare in Russia con lo Zenit San Pietroburgo nonostante la Federazione avesse promesso l’allontanamento di chiunque lo avrebbe fatto, a causa dell’aggressione russa in Ucraina.

“È una grande delusione, sicuro. Siamo andati a pezzi mentalmente, fisicamente. Loro erano forti, noi non eravamo sulla stessa onda. Tutti devono mettere in dubbio sé stessi dopo ciò che è successo quest’estate: gli allenatori, i giocatori, la Federazione, tutti. Ci siamo privati di certi giocatori, abbiamo perso giocatori per determinate condizioni. Tutti devono essere concentrati. Questa è stato il mio ultimo Mondiale. Mi mancheranno le estati in Nazionale, ma ho dato sempre tutto per questa maglia. Ci priviamo di certi giocatori… Siamo stati insieme, abbiamo costruito qualcosa per anni. Noi giocatori abbiamo sbagliato, ma ci sono tante persone che devono guardarsi allo specchio. Ho ancora un anno con la Nazionale. Ci servono tutti a Parigi, nelle migliori condizioni, tutti. Non me ne frega nulla della dannata politica, ci serve la miglior squadra possibile. Abbiamo rovinato il mio ultimo Mondiale, questa cosa mi fa davvero infuriare“ ha dichiarato Batum a beIN Sports.

Foto: FIBA