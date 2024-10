Lo strano caso di Duane Washington: scambiato in NBA, lascia il Partizan ma solo per pochi giorni

Duane Washington nelle scorse ore ha ricevuto il permesso, da parte del Partizan Belgrado, di volare negli Stati Uniti a poche ore dall’esordio dei bianconeri in EuroLega contro il Baskonia. L’americano è stato tra i giocatori coinvolti nella trade a tre squadre che ha portato Karl-Anthony Towns ai New York Knicks. Undrafted nel 2021, Washington ha giocato 79 partite in due stagioni tra Indiana e Phoenix, in mezzo tanta G-League: nella passata stagione aveva un two-way contract con i Knicks ma non è mai sceso in campo con la franchigia, rimanendo tutto il tempo ai Westchester Knicks nella Lega di sviluppo.

A causa dei parametri salariali dello scambio per KAT, i Knicks hanno dovuto inserire nell’affare un po’ di giocatori di secondo piano in modo da fare quadrare economicamente la trade. Tra questi: Charlie Brown Jr., DaQuan Jeffries e proprio Duane Washington. I diritti su quest’ultimo in particolare sono finiti agli Charlotte Hornets, la terza squadra coinvolta oltre a New York e Minnesota.

Per permettere lo scambio, includendo appunto Washington, i Knicks hanno dovuto pagare un buyout di 850.000 dollari per liberarlo dal suo contratto col Partizan. Per questo motivo la trade è stata ufficializzata solo in queste ore, con qualche giorno di ritardo dall’effettiva conclusione dell’affare. Così Washington è stato “convocato” a Charlotte per sostenere le visite mediche con gli Hornets, dopodiché la franchigia lo taglierà immediatamente permettendogli di firmare un nuovo accordo col Partizan.

L’americano sarà quindi solo di passaggio in NBA e tornerà a Belgrado tra 10-15 giorni per proseguire la stagione europea. Questo inconveniente lo costringerà a saltare la trasferta contro il Baskonia e la partita del prossimo weekend, anche se probabilmente sarà assente anche settimana prossima contro il Real Madrid. Come risarcimento il Partizan potrà godersi però un buyout di quasi un milione di dollari, piovuto sostanzialmente dal cielo.