777 Partners, proprietari del Genoa e dei London Lions, sotto indagine: rapimenti, frodi e spaccio di droga

Un articolo apparso sulla rivista norvegese Josimar Football ha rivelato accuse contro il 777 Partners Group, proprietario di diverse squadre di calcio in tutto il mondo e dei London Lions, club di basket della BKT EuroCup, e della BBL.

Ora, come riportato dal giornalista scozzese Stuart Hodge, la British Basketball League starebbe conducendo un’indagine per verificare se i proprietari dei London Lions, che possiedono sia il club sia il 45% dell’intera lega, siano effettivamente in grado di gestire il club.

In seguito all’articolo di Josimar, 777 Partners ha dichiarato che le accuse, che affermavano che le loro società erano coinvolte in sequestri di persone, prestiti predatori e frodi, oltre a descrivere dettagliatamente le accuse di spaccio di droga mosse al fondatore di 777, Josh Wander, sono “inesatte e diffamatorie”.

Inoltre, Stuart Hodge ha pubblicato sul suo thread X ciò che un anonimo proprietario di una squadra della BBL gli ha detto a questo proposito. “La comunità della British Basketball League è piena di bambini e giovani, a volte vulnerabili. È fondamentale che si sentano al sicuro e l’indagine della BBL sulla proprietà dei Lions da parte di 777 è un passo necessario per garantire questa sicurezza”.

“Le accuse emerse sono estremamente preoccupanti e dobbiamo essere certi che i club della lega siano gestiti da individui e gruppi che comprendano la loro responsabilità nei confronti di queste comunità e che garantiscano le necessarie salvaguardie”.

