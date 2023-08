[VIDEO] Ricci, quel gancio mancino e la dedica a Melli e Datome. C’entra “Afternoon”?

Ieri sera l’Italia del basket è riuscita a battere la Grecia dominando per 35 minuti e con un buon Pippo Ricci, utilizzato alla bisogna anche da “5 tattico”. Durante un’azione nel primo tempo l’ex capitano della Virtus Bologna e da 2 anni a Milano ha messo a segno un gancio mancino di pregevole fattura e lui l’ha dedicato alla panchina azzurra, in particolare a Nicolò Melli e Gigi Datome perché ne avevano parlato ad “Afternoon”:

In particolare Melli ha proprio detto di “invidiare” quel gancio mancino stanchissimo di Ricci che è infermabile.

Ha fatto molto ridere per noi appassionati del podcast perché abbiamo subito capito che il riferimento di Ricci era proprio a quell’intervista e a quel momento specifico. Poi il profilo Instagram dell’Italbasket ce l’ha confermato con questo post.

Stiamo a vedere se Pippo Ricci lo metterà in mostra per l’ultima in Italia di Gigi Datome, questa domenica a Ravenna, nel “DatHome”, contro Porto Rico. Ma soprattutto sarà importante utilizzarlo a Manila e, in generale, in Asia, se è così efficace come dicono i due veterani azzurri.

