A Milano la prima partita di basket totalmente Covid-free in Italia

Basket Medici Milano, l’associazione sportiva dell’OMCeOMI Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, è lieta di annunciare che giovedì 29 aprile alle 21:00 presso la palestra dell’Istituto Zaccaria in Via della Commenda 5, Milano, si terrà la prima sessione stagionale della squadra.

I medici sportivi si ritroveranno in totale sicurezza: Basket Medici Milano è la prima squadra di pallacanestro covid free d’Italia dopo aver completato i cicli di vaccinazione anti-Covid per staff tecnico e giocatori. L’allenamento di BMM, oltre al valore sportivo per il team, assume rilievo come messaggio sociale sull’importanza di ripartire in sicurezza con la sana pratica sportiva.

Il presidente e capitano della ASD Basket Medici Milano, dottor Alberto Martelli.

La nostra squadra, formata da specialisti di diverse discipline mediche, s’è sempre distinta per la vocazione sociale e educativa delle sue attività. Questa nostra prima uscita in completa sicurezza si inserisce nell’ambito di una vasta azione di collaborazione, che i medici-atleti dell’Ordine di Milano stanno sviluppando con l’Amministrazione Comunale della nostra città per sensibilizzare la popolazione degli sportivi sulle buone pratiche per una veloce ripresa delle attività in sicurezza.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.