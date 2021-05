A Trieste è finita l’era di Eugenio Dalmasson?

Potrebbe essere arrivata alla fine l’avventura di Eugenio Dalmasson a Trieste.

L’allenatore che ha riportato in alto la società giuliana, infatti, potrebbe lasciare il club dopo 11 anni, come si vocifera da diverse settimane. È probabile che Dalmasson rientri nel valzer delle panchine di alto livello, anche perché da tempo il suo nome viene accostato alla Reyer Venezia, in caso di addio di Walter De Raffaele.

In tal senso se ne saprà di più quando sarà finita la stagione dell’Umana, sconfitta in gara 4 dei quarti da Sassari e ora impegnata nella bella contro la Dinamo.

Dalmasson, invece, dovrebbe aver concluso la sua era a Trieste con lo 0-3 incassato da Brindisi. La dirigenza comunque appare intenzionata a dare continuità a questa stagione. In tal senso si cercherà di trattenere diversi interpreti, specialmente fra gli italiani, puntando ancora sul 5+5. Per la guida tecnica la soluzione più probabile è quella interna: promozione di Franco Ciani a head coach e quella di Marco Legovich a primo assistente.

Fonte: Il Piccolo

