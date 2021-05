NBA – Myles Turner polemico dopo la vittoria degli Indiana Pacers nel play-in

Gli Indiana Pacers hanno battuto nettamente (144-117) gli Charlotte Hornets nella prima partita del torneo play-in. I Pacers adesso affronteranno gli Washington Wizards, a caccia dell’ultimo posto nei playoff.

Nonostante le assenze di Caris LeVert, TJ Warren e Myles Turner, i Pacers hanno dominato la gara. Alla fine del match lo stesso Turner si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Il centro di Indiana ha twittato: “Un saluto a tutti quelli che hanno scommesso contro di noi questa sera. In questo periodo dell’anno le cose cambiano ma la gente se ne dimentica”.

S/o to the casuals that bet against us tonight! 😂 this time of the year different! People always forget that! GOOD DUB! — Myles Turner (@Original_Turner) May 19, 2021

Risposta molto piccata di Turner che però non ha fermato i suoi detrattori. Molti utenti, infatti, sostengono che quella con Charlotte non fosse una vera partita di playoff. Allora il centro dei Pacers ha risposto nuovamente: “È divertentissimo leggere tutti questi commenti. Chiamatela come volete ma è una vittoria in post season. Se avessimo perso sareste impazziti tutti quanti, ora state andando fuori di testa in un altro modo, non c’è verso di uscire”.

Lolllll Im just seeing all these replies…. of course imma talk spicy call it what you want it’s a post season WIN if we would have lost yall would have talked crazy and now that we won y’all still talking crazy 🤷🏾‍♂️ can’t win on this app smh 😂 — Myles Turner (@Original_Turner) May 19, 2021

