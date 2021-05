Brindisi chiude sul 3-0 la serie contro Trieste e vola in semifinale

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-HAPPY CASA BRINDISI 77-79

(20-25; 21-22; 18-16; 18-16)

L’Happy Casa Brindisi batte Trieste in gara 3 e vola in semifinale. Partita combattuta in cui Trieste non ha mollato per tutti i 40′, trascinata da uno straordinario Henry, autore di 22 punti. Dopo un primo quarto in difficoltà, Brindisi è riuscita a prendere il giusto ritmo e nel finale anche a gestire il vantaggio, grazie alla grande prestazione di Perkins, autore di 19 punti.

I padroni di casa partono forte trascinata dai canestri di Doyle e Grazulis. Brindisi risponde immediatamente con la tripla di Willis e i liberi di Perkins che valgono il primo vantaggio della partita al 6′. Nella seconda metà di quarto la schiacciata di Henry e la tripla di Grazulis riavvicinano Trieste, ma sono Thompson e Bell a riportare l’Happy Casa in vantaggio sul +8. La tripla di Doyle chiude la prima frazione sul punteggio di 20-25.

L’Allianz si riavvicina agli ospiti con la tripla di Cavaliero e i quattro punti di Da Ros, portandosi addirittura in vantaggio sul 26 a 27 al 3′. La reazione brindisina arriva con tre triple consecutive di Zanelli e Willis: al 7′ il vantaggio degli ospiti torna sul 33 a 41. Nella seconda metà di quarto Trieste rialza la testa con un ispirato Laquintana e si riporta sul -4, ma la schiacciata di Perkins chiude il primo tempo sul 41-47.

Al rientro dagli spogliatoi Brindisi prova a mettere un’ipoteca alla serie con cinque punti consecutivi di Thompson. Trieste prova a rifarsi sotto con Henry e la tripla di Fernandez, tornando sul -5 al 6′. Nella seconda metà di quarto uno Henry colpisce ancora dall’arco, ma il solito Willis trascina Brindisi ancora gli ospiti in vantaggio sul 59 a 63 di fine quarto.

Trieste non molla e continua a rimanere in orbita brindisina con i canestri Delia e Alviti. L’Happy Casa è in netta difficoltà soprattutto sotto le plance, subendo una clamorosa schiacciata da Upson che vale il -1 di metà quarto. Il canestro di Perkins e la tripla di Gaspardo riportano Brindisi in vantaggio di due possessi; nell’ultimo minuto di gara, i quattro punti di Henry riaccendono le speranze dell’Allianz, ma la schiacciata di Perkins e i liberi di Thomspon a 6” riportano il vantaggio brindisino sul +6. L’incredibile tripla di Cavaliero a 4” vale il nuovo -3, ma i liberi di Harrison chiudono definitivamente la partita. Inutile la seconda tripla consecutiva in pochi secondi di Cavaliero che chiude la gara con il punteggio di 77-79.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Laquintana 6, Da Ros 2, Cavaliero 11, Henry 22, Upson 6, Grazulis 9, Fernandez 4, Doyle 7, Alviti 2, Delia 8, Arnaldo n.e., Coronica 0.

HAPPY CASA BRINDISI

Bostic 10, Udom 3, Perkins 19, Thompson 13, Harrison 5, Gaspardo 5, Willis 15, Bell 3, Zanelli 6, Guido n.e., Cattapan n.e., Visconti n.e