Achille Polonara, la Virtus Bologna gli aveva proposto un ruolo nell’area scouting

Emergono ulteriori dettagli riguardanti la firma di Achille Polonara con la Dinamo Sassari, ufficializzata questa mattina. L’azzurro era free agent dopo che il suo contratto con la Virtus Bologna è scaduto, ma ha comunque sorpreso che in una situazione sanitaria del genere, alle prese con la leucemia, abbia cambiato club. Per questo motivo e per la fiducia riposta in lui, anche trasmessa allo stesso Polonara in questi mesi difficilissimi, la Dinamo si è meritata il plauso di tutta Italia, con la speranza di rivedere davvero il giocatore in campo in biancoblu.

E la Virtus? Come detto, il contratto di Polonara con le V Nere era già scaduto al termine della scorsa stagione. Secondo Dario Ronzulli, Bologna avrebbe offerto a PolonAir un contratto nell’area scouting, quindi extra campo. La priorità del giocatore era però quella di non ritirarsi e anzi tornare a calcare i parquet, presto o tardi. Ha quindi atteso un’offerta diversa, che è arrivata appunto da Sassari, dove Polonara aveva già giocato dal 2017 al 2019.