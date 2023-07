Ad Halloween Nike rilascerà la “spaventosa” Nike Ja 1: eccola in anteprima

La stella dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, è stata sospesa per le prime 25 partite della stagione NBA 2023-2024 a causa delle sue azioni nel famigerato video di Instagram Live, ma questo non ha impedito a Nike di sfornare la colorway della sua popolare silhouette Nike Ja 1. Questo Halloween, poco dopo l’inizio della stagione NBA, Nike rilascerà una versione di Halloween della Nike Ja 1.

The Nike Ja 1 Gets Spooky For "Halloween" 🧟‍♂️ https://t.co/K341qgI3IY pic.twitter.com/EWRY5gWhzm — Sneaker Bar Detroit (@SBDetroit) July 15, 2023

Nike Ja 1 'Halloween' 🧟‍♂️ First Looks 👀 pic.twitter.com/qsEjNsvHag — 👁️ Sneaker Visionz 👁️ (@SneakerVisionz) July 13, 2023

Nike ha deciso di stare al fianco di Ja Morant nonostante i suoi errori e di sostenere la giovane star nel suo percorso di redenzione. Ha scelto di non ritirare la release di debutto della sua signature shoe pochi giorni dopo l’incidente e ha visto la sneaker esaurita in pochi minuti. Da allora, Nike ha rilasciato alcune altre versioni che hanno avuto un successo simile. Nell’ambito della “Midnight Series” per Halloween 2023, Nike offre a Ja Morant una colorazione ispirata agli zombie per le sue scarpe.

Anche se Nike non ha annunciato una data di uscita ufficiale, il tema è un forte indicatore del fatto che queste scarpe saranno lanciate durante l’autunno 2023, probabilmente nel periodo delle vacanze. Non c’è dubbio che queste scarpe saranno un successo tra i bambini e che rappresenteranno un ottimo elemento di conversazione per tutti gli sneakerhead che amano un look unico.

Leggi anche: “Non posso credere che il suicidio sia nella mia c***o di mente”: Zion Williamson spaventa i tifosi NBA