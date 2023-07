“Non posso credere che il suicidio sia nella mia c***o di mente”: Zion Williamson spaventa i tifosi NBA

I fan spesso dimenticano che i giocatori dell’NBA sono esseri umani che provano emozioni e sperimentano la tristezza. Molte star hanno dovuto affrontare critiche online e persino in faccia. Una di queste è Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, che ne ha passate tante.

La stella dei Pelicans è stata circondata da molte polemiche ultimamente. Un problema ricorrente è la sua assenza dal campo a causa di infortuni. A questo si aggiungono le critiche ricevute a causa di un visibile aumento di peso che, secondo i tifosi dei Pelicans, influisce sulle sue prestazioni in campo. Il chiodo sulla bara è la sua recente disfatta con Moriah Mills. Zion Williamson ha avuto un brutto periodo e ha avuto bisogno di esprimere il suo dolore attraverso una storia di Instagram.

“Non posso credere che il suicidio sia nella mia c***o di mente, voglio andarmene”.

I fan erano preoccupati per il suo benessere mentale in questi momenti difficili. Un fan ha persino spiegato a cosa potrebbe alludere la star di New Orleans.

“I testi si muovono in tempo reale in sincronia con quello che l’artista sta dicendo in quel momento della canzone. Si spera che Zion non stia attraversando un momento difficile. E se lo sta facendo, si spera che senta di avere un sistema di supporto a cui rivolgersi nel momento del bisogno”, hanno scritto.

The lyrics move in live time in sync with whatever the artist is saying at that point in the song. (See screenshot for reference)

Hopefully, Zion isn’t going through anything. And if he is, hopefully he feels he has a support system he can go to in time(s) of need. pic.twitter.com/ZbRtC9u8Ec

— Lior (@LiorLampert1) July 13, 2023