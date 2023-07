EA7 Milano: mancano dai 4 ai 6 acquisti per chiudere il roster

L’EA7 Milano sta portando avanti il proprio mercato abbastanza a rilento. Ci sono un paio di giocatori che li ripetiamo “ufficiali” da diverse settimane ma che non sono ancora stati annunciati: Diego Flaccadori e Ismaël Kamagate. E poi ce ne sono altri due che li consideriamo fatti ma che non sono ancora stati annunciati: Maodo Lô e Alex Poythress. Infine dobbiamo ancora capire le situazioni di Kevin Pangos e Paul Biligha. Il primo pare non essere parte del progetto, ma non ha molto mercato, mentre il secondo sarebbe di troppo, avendo messo sotto contratto Guglielmo Caruso.

Probabilmente tra oggi e domani la Dolomiti Energia Trento saluterà Diego Flaccadori e poi verrà annunciato dall’Olimpia EA7 Milano. Ismaël Kamagate invece è stato annunciato sia dal Paris Basketball sia dal suo agente però non ancora dalle Scarpette Rosse, che probabilmente comunicheranno il suo ingaggio alla fine della Summer League NBA, alla quale sta partecipando con la canotta dei Denver Nuggets.

Lô e Poythress sono sostanzialmente fatti e quindi entrambi potrebbero essere annunciati in settimana ma forse potrebbero volerci dei tempi più lunghi. Le situazioni di Biligha e Pangos sono diverse. Biligha può andare se riceverà un’offerta che reputerà interessante, mentre per Pangos si aspetta un’offerta importante per liberarlo ma al momento non si muove nulla e perciò, volente o nolente, si andrà avanti. Però il mercato è ancora lungo e i nomi sono infiniti. In caso di addio di Biligha si potrebbe pensare di puntare su un’ala italiana, con Riccardo Moraschini che sta alla finestra a guardare.

