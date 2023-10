Rich Paul lavora nel settore della rappresentanza degli atleti da molto tempo. Klutch Sports è cresciuta e ora può partecipare ad accordi generazionali che spaziano dall’NBA all’NFL.

Hanno a bordo superstar come LeBron James, DeAndre Hopkins, Trae Young, Anthony Davis e Jalen Hurts, oltre ad altri nomi che stanno facendo soldi a palate. Ma questi non arrivano senza dover lottare e dimostrare il proprio valore. Gli ostacoli arriveranno sempre, ma il CEO ha notato un problema sistemico mentre lavorava. Lo ha illustrato nella sua ultima intervista, tramite il Clay Cane Show di SiriusXM.

Quando gli è stato chiesto quanto ci sia di vero dietro la voce che gli atleti bianchi non si fidano degli agenti di colore, Rich Paul ha risposto prontamente.

“È proprio così”, ha dichiarato il capo della Klutch Sports.

Ha dovuto precisare che si trattava solo di atleti bianchi residenti negli Stati Uniti. Paul ha citato stati come Indiana, Georgia, Oklahoma e Ohio.

L’amministratore delegato ha poi rivelato come gli americani li considerino in modo diverso nel settore rispetto alle loro controparti d’oltreoceano: “Ora, questo non è necessariamente sempre così perché i giocatori internazionali in realtà hanno una visione diversa”.

Leggi anche: Per i GM NBA, Mirotic è il miglior giocatore non USA fuori dall’NBA