Virtus Bologna, Massimo Zanetti sta pensando di lasciare il basket?

Riportata la Virtus Bologna nell’elite del basket continentale dopo averla presa in Serie A2, Massimo Zanetti starebbe iniziando a valutare una lenta uscita per garantire al club di rimanere a livelli di eccellenza anche nel futuro a medio termine e in vista del passaggio al nuovo impianto nel 2025.

Al centro delle valutazioni sia la proprietà dell’azienda Segafrado sia, soprattutto, il rapporto dell’azienda con il mondo dello sport che

di recente ha già visto il disimpegno dopo otto stagioni dal ciclismo. L’idea, per ora solo embrionale, secondo quanto scritto da Spicchi d’Arancia, sarebbe quella di cedere la proprietà del club, a chi ne garantirebbe solidità e impegno, a costo zero e senza debiti lasciando in dote il diritto a partecipare all’EuroLega e una ricca sponsorizzazione biennale per garantire ulteriori sicurezze alla nuova proprietà.

Si tratterebbe comunque di un colpo importante per la Virtus Bologna ma comunque comprensibile da parte di Zanetti che ha messo suk piatto diversi milioni e che vorrebbe un attimo una mano anche da altri imprenditori.

Non sappiamo se quest’ipotesi di SdA si concretizzerà oppure no però certamente non è campata per aria, soprattutto dopo il disimpegno dal ciclismo.

