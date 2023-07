Ale Gentile ha iniziato la stagione 2022-2023 da free agent perché purtroppo l’estate scorsa ha subito un bruttissimo incidente mentre era in vacanza e c’era persino chi era convinto che non sarebbe più potuto tornare a giocare. Così non è stato ma l’ha fatto in Serie A2, non in A1, con Udine, risultando uno dei migliori dell’APU nella stagione che si è appena conclusa (13.5 PPG, 7.4 RPG e 4 APG).

L’ex capitano di Milano arriva da diverse stagioni travagliate e ha lasciato non con poco dispiacere Udine, piazza in cui si è subito integrato e città nella quale avrebbe continuato a giocare con piacere. Purtroppo però le strade tra le parti si sono separate e ora deve cercare un nuovo club.

Ale Gentile potrebbe essere un’occasione per un club di Serie A?

Forse non per uno di fascia alta (Milano, Bologna, Tortona o Venezia, per intenderci) però potrebbe essere davvero molto interessante per una squadra che vuole raggiungere i playoff. Un team che ci viene in mente è Treviso, dove ritroverebbe coach Frank Vitucci e Simone Giofrè, i quali l’avevano accolto a braccia aperte a Brindisi dopo l’addio a Varese nel 2022.

Un’altra soluzione interessante potrebbe essere quella di Napoli, piazza che negli ultimi anni ha sferrato qualche colpo di un certo peso (vedi Arturas Gudaitis oppure JaCorey Williams). Il ritorno a Trento lo vediamo improbabile/impossibile ma potrebbe essere sensata un’altra soluzione campana, Scafati. Anche la Givova ha regalato colpi ad effetto la stagione passata, vedi David Logan, Julyan Stone o Stanley Okoye, e Pino Sacripanti non ha mai negato di apprezzare le qualità cestistiche di Ale Gentile.

In Serie A2, vista la conferma di Stefan Nikolic da parte di Cantù, le uniche squadre che potenzialmente hanno il budget per permettersi il classe 1992, Udine a parte, sono Verona, Trieste e Treviglio. Potrebbe andare in tutte e 3 le squadre indistintamente, anche se al momento non circolano rumors concreti intorno ad Ale, a parte una notizia di qualche settimana fa di un interessamento di Brindisi.

Stiamo a vedere se alla fine Ale Gentile aspetterà una chiamata dalla Serie A1 oppure giocherà un altro anno in Serie A2, magari in una delle squadre che abbiamo citato al paragrafo precedente.

