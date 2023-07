Max Strus a Cleveland diventa una trade con Miami e San Antonio

Inizialmente la firma di Max Strus con i Cleveland Cavaliers nelle prime ore di free agency sembrava una normale aggiunta da parte della franchigia dell’Ohio. In realtà sarà una sign-and-trade che coinvolgerà oltre ai Miami Heat anche i San Antonio Spurs, mentre il giocatore firmerà un quadriennale da 63 milioni di dollari complessivi. Strus passerà quindi da Miami a Cleveland, gli Heat otterranno una scelta del secondo turno al Draft mentre gli Spurs avranno Cedi Osman (esubero ai Cavs), Lamar Stevens e un’altra scelta del secondo turno al Draft.

Strus ha contribuito alla cavalcata di Miami verso le ultime Finals, sbocciando definitivamente con 11.5 punti di media e il 35% da tre punti nell’ultima stagione.

Free agent Max Strus has agreed on a four-year, $63M sign-and-trade with the Cleveland Cavaliers, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. In three-team deal, Heat get a second-round pick and Spurs acquire Cedi Osman, Lamar Stevens and a second-rounder. pic.twitter.com/xKAmqlx3aF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023