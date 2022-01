Alessandro Gentile ha pagato di tasca propria Varese per andarsene subito?

Alessandro Gentile non è più un giocatore di Varese ufficialmente da ieri. All’inizio si era pensato a uno scambio tra Gentile e Visconti, ma il classe 1998 non aveva intenzione di lasciare la Puglia per firmare in Lombardia.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Sciascia de La Prealpina, Alessandro Gentile – pur di dire addio il più in fretta possibile ai varesini per trasferirsi all’Happy Casa – ha pagato di tasca propria tutto – o quasi – il buyout. Questo fa capire quanto il giocatore italiano ed ex capitano dell’Olimpia Milano volesse raggiungere la truppa allenata da coach Frank Vitucci.

