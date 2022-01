La S.Bernardo-Cinelandia Park Cantù e l’Unieuro Forlì sono state protagoniste di un paio di situazioni non proprio piacevoli. Due dei migliori giocatori del campionato – Robert Johnson per i brianzoli e Kenny Hayes per i romagnoli – hanno deciso di non vaccinarsi e ciò significa che non erano in possesso di Super Green Pass. A Hayes sono passati 6 mesi dalla guarigione dal Covid-19 a gennaio, mentre il #4 canturino per sue decisioni ideologiche e religiose non ha intenzione di vaccinarsi. Risultato? Entrambi se sono andati a giocare lontano dall’Italia perché difatti inutilizzabili neanche per gli allenamenti.

I due club di Cantù e di Forlì – insieme a Costamasnaga in Serie A femminile, che ha dovuto tagliare un propria giocatrice per lo stesso motivo – hanno chiesto un visto extracomunitario suppletivo. Secondo quanto riporta Giuseppe Sciascia su Superbasket, nonostante la poca fiducia, alla fine il CONI ha voluto concederlo, essendo un caso davvero eccezionale. Perciò i 3 club potranno mettere sotto contratto un altro straniero, che necessita di visto, da qui alla fine della stagione.

Certamente questa notizia cambia le sorti delle stagioni dei 3 club. Trovare degli europei di livello disposti a scendere in Serie A2 non è facile. E non sarebbe stato nemmeno semplice convincere americani di Serie A a trasferirsi nella categoria cadetta. Ora vediamo come le varie compagini si muoveranno sul mercato.

