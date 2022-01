Il rapporto tra Jordan e Pippen è davvero finito per l’ex compagno ai Bulls

Dall’uscita del documentario The Last Dance, Michael Jordan e Pippen hanno fatto commenti abbastanza interessanti l’uno sull’altro. Molti credono che Pippen, noto per essere un ragazzo sensibile, sia stato ferito da alcuni dei commenti che Jordan ha fatto nel documentario in 10 parti. Di recente, l’ex ala dei Bulls ha pubblicato un libro di memorie, in cui ha risposto a His Airness.

I fan dei Bulls sperano ancora che la coppia All-Star aggiusterà le cose in futuro. Ma per il loro ex compagno di squadra, Charles Oakley, hanno già raggiunto un punto di non ritorno. Nella sua recente apparizione al podcast di The Bill Simmons, la relazione è finita.

“No, penso che sia finita. Non è stata eccezionale fin dall’inizio”.

Oakley era abbastanza vicino a Jordan, servendo come guardia del corpo non ufficiale dell’icona dei Bulls durante i suoi primi anni in campionato. Anche se non ha esposto la sua rivelazione, sa chiaramente qualcosa che noi non sappiamo.

La speranza che le cose possano tornare come un tempo ci sono. però, più passano i mesi, più sembra chiaro che ormai non c’è più nulla da fare.

