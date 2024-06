Alessandro Gentile, il futuro dice di nuovo Serie A2?

Alessandro Gentile arriva da una stagione di buon livello in Serie A alla Givova Scafati ma i campani hanno preferito non confermarlo e ora potrebbe tornare in Serie A2.

Al momento in Serie A sembra non esserci posto poiché quasi tutte le squadre sono al completo e, quelle che non lo sono, non hanno mostrato interesse per l’ex capitano dell’Olimpia Milano, sempre se Trapani non dovesse decidere di fare la coppia dei fratelli Gentile.

Un’opzione, come vi abbiamo detto qualche giorno fa, è il ritorno a Milano, però sponda Urania. La formazione che verrà guidata da quest’anno da Marco Cardani sogna il suo approdo ai Wildcats ma è complesso, anche se lo agevolerebbe nella vita fuori dal campo e l’amicizia con Andrea Amato sarebbe una spinta ulteriore in questa trattativa.

Un’altra formazione particolarmente interessata ad Alessandro Gentile in Serie A2 è la VL Pesaro di Stefano “Pino” Sacripanti. Non è un mistero che l’ex coach di Scafati sia un estimatore del figlio di Nandokan, tant’è che era stato lui a volerlo alla Givova la scorsa estate. Non è semplice ma non è nemmeno impossibile. Bisogna però vedere gli incastri negli altri ruoli. Stiamo vedere alla fine dove si andrà ad accasare Alegent.

Fonte: La Prealpina

