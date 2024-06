Trapani Shark, Abass è un sogno che può presto diventare realtà?

I Trapani Shark sono scatenatissimi poiché hanno deciso di puntare su Jasmin Repesa come coach e su Awudu Abass come italiano da Nazionale, secondo Giuseppe Sciascia de La Prealpina.

Il tecnico croato ha un ottimo rapporto con il comasco e questo aiuterebbe a convincere Abi a firmare un biennale economicamente molto interessante in Sicilia, piuttosto che tornare a Milano e non essere un giocatore di rotazione.

Al momento comunque la pista Turchia è in secondo piano per Awudu Abass, che giocherà o con i Trapani Shark di Jasmin Repesa o con l’Olimpia Milano di Ettore Messina. Tertium non datur.

Repesa ha un grandissimo feeling con il classe 1993 che aveva avuto proprio a Milano dal 2016 al 2018. Nonostante non giocasse molto sotto la guida tecnica di “Gelsomino”, Abi è riconoscente nei confronti dell’ex Pesaro perché gli ha permesso di crescere e di diventare un giocatore dominante a Brescia, prima di guadagnarsi il passaggio alla Virtus Bologna.

Stiamo a vedere se il colpo a tinte tricolori dei Trapani Shark sarà davvero Awudu Abass. Le possibilità sono molto alte. In caso di rifiuto da parte di Abi, Milano potrebbe pensare di riportare in Lombardia Davide Alviti, che è un’opzione anche per la Virtus Bologna, visto l’addio quasi sicuro all’ex ala canturina.

