Gentile e la depressione: “Periodo difficile che mi ha riportato coi piedi per terra”

Ospite della puntata settimanale di “DAZN Got Game”, Alessandro Gentile si è raccontato a tutto tondo, facendo il punto sulla sua avventura alla Givova Scafati ma parlando anche della depressione che ha affrontato:

“Stagione con un po’ di alti e bassi, com’è normale che sia con una squadra comunque nuova. Credo che quest’anno è stata costruita una squadra con grande talento, molto profonda, siamo ancora un po’all’inizio ma credo che stiamo facendo bene. Il pubblico? È il nostro sesto uomo quando giochiamo in casa, cercheremo di sfruttarlo al meglio anche in futuro”.

Alessandro è noto per essere un giocatore con grande personalità:

“Sicuramente essere ‘senza filtri’ in campo non rispecchia veramente quello che sono come persona in generale. Questo mi ha portato ad atteggiamenti che possono essere stati considerati o passati come sbagliati. Questo modo di fare mi ha portato nel corso della carriera a qualche passo falso ma è stata anche la mia forza. Crescendo sto cercando di lavorare e di trovare un equilibrio tra le due cose. Credo che la mia forza è la passione che metto in campo”.

Gentile ha poi raccontato di come ha affrontato la depressione:

“Credo sia un tema delicato, la depressione racchiude tante piccole sofferenze. Quando si parla di salute mentale, questa è una cosa in prima persona che affronto ogni giorno e un lavoro che dura. Devi imparare a conoscerti, a capire le cose che ti fanno bene e male. È stato un periodo molto difficile ma che mi ha insegnato tanto dando i valori giusti alle cose, riportandomi con i piedi per terra e nel mondo reale”.

Fonte: Lega Basket

