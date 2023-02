All Star Game 2023, i partecipanti a Slam Dunk Contest, Three-Point Contest e Skills Challenge

Nella notte la NBA ha ufficializzato i partecipanti alle tre competizioni individuali dell’All Star Saturday, che avrà luogo sabato a Salt Lake City. La gara che è storicamente quella più spettacolare e interessante, lo Slam Dunk Contest, sarà come sempre l’ultima in ordine cronologico ma quest’anno vedrà affrontarsi dei semi-sconosciuti. I partecipanti saranno infatti KJ Martin, Trey Murphy III, Jericho Sims e Mac McClung. Quest’ultimo ha appena firmato un two-way contract con i Philadelphia 76ers ma finora ha giocato solo in G-League in questa stagione.

Saranno invece 8 i partecipanti al Three-Point Contest, guidati da Damian Lillard e Jayson Tatum. Ci saranno poi Tyrese Haliburton, Lauri Markkanen, Buddy Hield, Tyler Herro, Kevin Huerter e Anfernee Simons.

Infine lo Skills Challenge, rivoluzionato dall’anno scorso con un nuovo format. Confermate anche in questa stagione le 3 squadre: una degli Antetokounmpo (Giannis, Alex e Thanasis), una dei Jazz squadra ospitante (Jordan Clarkson, Walker Kessler e Collin Sexton) e infine una dei rookie (con Paolo Banchero, Jaden Ivey e Jabari Smith Jr).