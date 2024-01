All Star Game NBA, annunciati i quintetti titolari: a Est dominano i Bucks, LeBron da record

Il prossimo 18 febbraio ad Indianapolis si disputerà l’All Star Game NBA, che dopo qualche anno di esperimenti tornerà al format classico. A sfidarsi saranno i migliori giocatori della Eastern e della Western Conference, senza target score. Nelle scorse settimane i tifosi hanno votato i giocatori che vorrebbero vedere nella partita e, con anche le preferenze di giocatori stessi e giornalisti, la Lega ha annunciato chi saranno i titolari quest’anno.

Ad Est dominano i Milwaukee Bucks, con la coppia Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard affiancata da Tyrese Haliburton, Jayson Tatum e Joel Embiid. Per Haliburton è la prima selezione, Giannis sarà il capitano in quanto è stato il giocatore più votato dai tifosi nella Eastern Conference. Tra chi può recriminare c’è Jalen Brunson, al quale è stato preferito Lillard tra i titolari.

A guidare il quintetto della Western Conference ci sarà sempre LeBron James, ancora una volta capitano (alla 20° convocazioni in carriera), a cui faranno compagnia Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Kevin Durant e Nikola Jokic. Anche per SGA è la prima selezione, premiata la prima parte di stagione stellare con i Thunder attualmente primi ad Ovest. Escluso Steph Curry, che era risultato il secondo più votato dai fans al terzo giro di boa ma alla fine è stato scavalcato da Gilgeous-Alexander nel conteggio finale.

Ieri erano state presentate anche le maglie che verranno usate dalle due squadre, si torna al classico rossi contro blu.

Here are the jerseys for the 2024 All Star game, per the NBA: pic.twitter.com/ulBBb0wojI

— Ian Begley (@IanBegley) January 25, 2024