Chicago ha discusso la cessione di Zach LaVine con i Detroit Pistons

La trade deadline è distante solo un paio di settimane e mentre il tempo passa Zach LaVine è ancora un giocatore dei Chicago Bulls. Non è un segreto che da mesi il due volte All Star sia sul mercato, ma i Bulls non hanno trovato acquirenti perché LaVine si trova in quel fastidioso gruppo di giocatori non abbastanza forti da essere uomini-franchigia in una contender ma troppo forti per una squadra che vuole tankare. Secondo John Edwards III di The Athletic, una trade che i Bulls hanno discusso in queste settimane sarebbe quella con i Detroit Pistons.

L’affare per il momento non si è concretizzato, ma non è da escludere che i dialoghi saranno ripresi in prossimità della trade deadline. In particolare Detroit ha individuato 4 giocatori incedibili: Cade Cunningham, Ausar Thompson, Jaden Ivey e Jalen Duren. I Bulls hanno offerto LaVine in cambio di uno di questi quattro (non è stato precisato quale) più Bojan Bogdanovic. L’offerta è stata rispedita al mittente dai Pistons, che attenderanno che il prezzo di Zach LaVine si abbassi per “premere il grilletto”.

Detroit resta una squadra da tenere d’occhio alla deadline, nonostante il record di 5-39 e l’ultimo posto in classifica. Nelle scorse settimane avrebbero infatti parlato con gli Atlanta Hawks per Dejounte Murray, finito nelle mire anche di Lakers e Bucks. Quando però Atlanta ha chiesto in cambio uno tra Ausar Thompson e Jaden Ivey, i Pistons hanno stroncato la trattativa.