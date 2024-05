Minnesota STRAPAZZA i Nuggets e fa 2 a 0 a Denver! Ora si va a Minneapolis per chiudere 4-0?

I Minnesota Timberwolves si sono imposti sui Denver Nuggets fin dall’inizio e si sono aggiudicati una vittoria per 106-80. Il punteggio totale è stato il più basso della stagione per Denver e la seconda volta in due partite di playoff che i Timberwolves hanno tenuto i Nuggets sotto i 100 punti.

Con questa vittoria, Minnesota si è portata in vantaggio per 2-0 nella serie con una coppia di vittorie in trasferta contro i campioni NBA in carica.

Anthony Edwards ha continuato a fare il suo dovere. La stella emergente ha realizzato 16 punti nel primo tempo, dopo i 43 punti di gara-1. Il suo compagno di squadra, Karl-Anthony Towns, ne ha messi a referto 20 all’intervallo, mentre Denver non è riuscita a contrastare l’intensità difensiva di Minnesota.

Minnesota ha superato i Denver Nuggets per 33-15 nel secondo quarto e si è portata in vantaggio per 61-35 all’intervallo. Il deficit di 26 punti è stato il più grande in casa nella storia dei Nuggets nei playoff.

Dopo l’intervallo non c’è stata alcuna sfida da parte di Denver. I Timberwolves hanno allungato il loro vantaggio nel terzo quarto fino al 73-41, e i Nuggets non si sono più avvicinati ai 19 punti di distanza.

