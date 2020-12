Anche in A2 multe “per offese del pubblico agli arbitri” nonostante le porte chiuse

Serie A

Undicesima giornata di andata, gare del 13 dicembre 2020

HAPPYCASA BRINDISI. Fernando Marino (Presidente). Inibizione determinata per giorni 7 fino al 21/12/2020 per comportamento offensivo e protestatario nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente ricoperta.

Sanzione sostituita con ammenda di Euro 3.000,00

Serie A2

Settima giornata di andata, gare del 12-13 dicembre 2020

Girone Verde

MARCO PICCHI (dirigente BERTRAM YACHTS TORTONA). Inibizione per giorni 7 fino al 22 dicembre 2020 per comportamento irriguardoso

reiterato ed espresso platealmente. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto dell’aggravante della posizione di dirigente ricoperta.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI. Ammenda € 450,00 perchè diverse persone presenti (circa una trentina) offendevano ripetutamente gli arbitri.

WITHU BERGAMO. Ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (il suono della sirena del cronometro non è

contestuale all’accensione delle luci dello stop lamp).

Girone Rosso

TOP SECRET FERRARA Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (apparecchiatura dei 24″)

NPC RIETI PALLACANESTRO Ammenda € 225,00 perché diverse persone presenti (circa una cinquantina) offendevano in una occasione gli arbitri.

NPC RIETI PALLACANESTRO. Ammenda € 375,00 perchè all’interno del corridoio antistante gli spogliatoi era presente una persona che si posizionava dietro la porta degli arbitri e li offendeva

TRAMEC CENTO. Ammenda € 450,00 perchè diverse persone presenti (circa una quarantina) offendevano ripetutamente gli

arbitri.

Serie A1 femminile

Undicesima giornata di andata, gare del 13 dicembre 2020

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Deplorazione per Stefano Francesco Sardara, Presidente del Banco di Sardegna Dinamo Sassari del campionato di Serie A maschile, riconosciuto dagli arbitri nella gara di Serie A1 Femminile disputata il 13.12.2020 contro la Pall. Femminile Broni 93, per proteste contro le decisioni arbitrali per l’intera gara.

Ufficio Stampa Fip

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.