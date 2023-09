Anche Klay Thompson, come il Poz, ha sfidato Manny Pacquiao!

La guardia tiratrice dei Golden State Warriors, Klay Thompson, ha degli amici di un certo livello. Non proprio gente qualunque. Di recente Klay Thompson ha postato su Instagram una foto che lo ritrae mentre gioca una partita di scacchi con nientemeno che la leggenda della boxe, Manny Pacquiao. A dire la verità, non è il primo che gioca a scacchi contro il fenomenale pugile, nonché eroe filippino, perché ha fatto lo stesso anche Gianmarco Pozzecco, come potete leggere QUI.

La leggenda dei Golden State Warriors si trova attualmente nelle Filippine, Paese natale di Pacquiao, dopo aver trascorso alcuni giorni in Cina.

We did NOT have Klay Thompson casually playing chess with Manny Pacquiao on our Bingo card today 😂🥊

(via @KlayThompson/ IG)

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 1, 2023