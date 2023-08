Ettore Messina: “Giovani? Se si cagano addosso e gli serve il pannolino non possono giocare”

Prima conferenza stampa della stagione per Ettore Messina, a pochi giorni dalla ripartenza dell’Olimpia Milano.

Nell’incontro con i cronisti al Forum, Messina ha parlato anche dell’impiego dei giovani, rispondendo in modo piccato alle accuse di non impiegarli abbastanza.

Mi tolgo un sassolino perché questa cosa mi fa un po’ sorridere e un po’ girare le palle. Quando mi vengono a fracassare le scatole perché non faccio giocare i giovani, io rispondo che faccio giocare quelli bravi. Quelli che ho oggi nell’Olimpia al momento non sono così bravi ma penso che possano essere in grado di tenere il campo con personalità. Questo fa la differenza: se ti faccio giocare, sbagli due cose e ti caghi addosso perché l’allenatore urla non va bene. Se hai bisogno del pannollino, non puoi stare in campo.