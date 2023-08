Anche Klay Thompson giocherà per le Bahamas nel 2024?

Il padre di Klay Thompson, Mychal, è nato alle Bahamas prima di essere reclutato da adolescente per giocare a basket negli Stati Uniti. Suo fratello maggiore, Mychel, ha giocato diversi anni con la nazionale delle Bahamas, di cui è attualmente assistente allenatore. Chi siederà sulla poltrona di allenatore delle Bahamas all’inizio della prossima estate, quando la squadra si candiderà per la prima volta alle Olimpiadi? Chris DeMarco, assistant coach dei Golden State Warriors, che lavora a stretto contatto con Klay Thompson nella Baia da oltre dieci anni.

Inutile dire che i legami di Klay con la splendida isola delle Antille e con il suo programma nazionale di basket sono molto, molto profondi. Alla domanda se suo figlio potrebbe rinunciare all’eleggibilità negli USA per vestire la maglia delle Bahamas nel 2024, Mychal Thompson ha ammesso questa possibilità.

“Vedremo”, ha detto a Marc Stein, un insider della NBA.

Canada, France, The Bahamas and Milwaukee, too … there is international intrigue all over the NBA map in my latest This Week In Basketball column: https://t.co/klPSSIQ6in

