Drake UMILIA Noah Lyles per le sue dichiarazioni contro l’NBA

La stella dell’atletica leggera statunitense Noah Lyles sta ricevendo molte critiche per la sua recente polemica sui campioni delle Finals NBA che si definiscono “campioni del mondo”. Molte stelle dell’NBA hanno risposto ai commenti di Noah Lyles e ora anche Drake se la prende con la star dell’atletica, come riporta TMZ.

“Lui [Noah Lyles] pensava che questo discorso sarebbe stato fighissimo allo specchio la sera prima… ora l’intera Lega non lo stima più”.

Drake ha commentato un post di DJ Akademiks in merito alla dichiarazione di Noah Lyles sull’NBA. Lyles ha affermato che gli atleti dell’NBA non dovrebbero potersi definire “campioni del mondo” dopo aver vinto le Finals NBA, perché secondo lui hanno solo vinto un campionato all’interno degli Stati Uniti. Non è passato molto tempo prima che atleti e personaggi dello spettacolo rispondessero a tono.

L’argomento numero uno che Lyles non ha preso in considerazione è che l’NBA è un campionato globale. I migliori giocatori di tutto il mondo considerano l’NBA il loro obiettivo principale e negli ultimi anni è diventato uno sport dominato da atleti stranieri.

Restate sintonizzati per vedere se Lyles risponderà a tutte le reazioni, che probabilmente non si aspettava dopo il recente successo sulla scena mondiale. Dopo tutti i commenti negativi, è probabile che si sia preso del tempo per riconsiderare i suoi commenti.

