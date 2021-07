Anche le Final Four di EuroLega 2022 si giocheranno in Germania

La Germania fa il bis con le Final Four di EuroLega. Dopo l’edizione 2021, disputata a Colonia, si giocherà in terra tedesca anche l’ultimo atto della prossima stagione.

La location sarà la Mercedes Benz Arena di Berlino che ha già ospitato in passato, nel 2009 e nel 2016, le Final Four. La Germania diventa così la prima nazione a ospitare le ultime gare di EuroLega per due anni consecutivi.

Una scelta, come dichiarato anche dal CEO Jordi Bertomeu, dovuta alla grande considerazione di EL per il mercato tedesco, ritenuto uno dei più importanti. I tedeschi sono già al lavoro per l’allestimento degli eventi collaterali alla manifestazione che si disputerà dal 27 al 29 Maggio 2022.