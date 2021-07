Dario Saric, stagione finita: rottura del legamento crociato

Sono durate pochissimo le Finals di Dario Saric. In Gara-1 il lungo croato è rimasto in campo solo 2′ prima essere costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. Gli esami delle scorse ore hanno dato la diagnosi peggiore: la rottura del legamento crociato destro.

Saric ovviamente non scenderà più in campo nella serie contro Milwaukee e probabilmente salterà anche buona parte della prossima stagione.

Injury update:

Suns forward/center Dario Šarić has sustained a torn ACL in his right knee. He will be out indefinitely.

— Phoenix Suns (@Suns) July 7, 2021