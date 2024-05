Anche nel basket italiano arriveranno le seconde squadre

Possibile novità in vista per il basket italiano. Anche da noi potrebbero presto esserci le squadre B.

Il modello, sviluppato in molti Paesi stranieri e da qualche anno anche nel calcio italiano, è un ottimo modo per far crescere i giovani in contesti competitivi. Il Consiglio Federale, cui ha partecipato anche il presidente di LBA Umberto Gandini, ha iniziato a discuterne. Al momento non si hanno molti dettagli riguardo l’attuazione della cosa.

Probabilmente ai giocatori delle Squadre B potrebbe essere concesso di giocare contemporaneamente anche con il team principale, in caso di necessità, come avviene nel calcio. Alcune realtà come Tortona, Varese, Venezia e Sassari (in passato) hanno già sviluppato dei progetti simili creando delle società satellite nelle serie inferiori. Ma l’istituzione delle seconde squadre darebbe la possibilità di un interscambio di atleti più immediato fra i due roster.

Staremo a vedere nei prossimi mesi come si svilupperanno le cose. Nel frattempo il presidente uscente Gianni Petrucci ha proposto un argomento interessante, di fatto aprendo anche a livello programmatico la campagna elettorale per il rinnovo della FIP. Vedremo se a breve anche la coalizione di Guido Valori illustrerà pubblicamente qualcuna delle sue idee. Al momento la corsa per la presidenza si è giocata esclusivamente sulle alleanze, di sicuro il movimento tutto gioverebbe di un confronto programmatico che negli ultimi anni, a causa della mancanza di candidature alternative a Petrucci, non c’è mai stato.