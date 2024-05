Serie A, anche quest’anno la finale sarà Bologna-Milano?

La stagione di serie A entra nel vivo, siamo nel bel mezzo della fase caldissima dell’annata sportiva 2023/2024. O meglio, è già entrata nel vivo con le prime sfide dei Quarti di finale che hanno già dato responsi anche piuttosto indicativi.

Non ce n’era bisogno magari, ma le prime sfide hanno confermato che sono anche stavolta super favorite le ‘solite’ Bologna e Milano. Secondo gli esperti del settore si va verso una finale bis tra i due team, che già lo scorso anno battagliarono nell’atto finale con l’Olimpia che si impose in gara-7, laureandosi campione d’Italia.

I felsinei sono in cerca di riscatto, avendo dedicato l’intero anno a questo obiettivo. Nonostante abbiano terminato la stagione regolare in cima alla classifica per un margine di punti (363 rispetto a 177), è stata solo questa sottile differenza a determinare il loro primato, dato che sia loro che Milano hanno accumulato gli stessi punti finali: 44 per entrambe. Questo lieve scarto è stato preso in considerazione anche dai bookmakers, che sembrano favorire leggermente i bolognesi con una quota di vittoria fissata a 1.85, rispetto al 2.25 attribuito ai milanesi.

Le prime sfide disputate danno ragione ai Bookmakers, considerando soprattutto la falsa partenza dell’Olimpia, che in gara-1 contro Trento si è fatta sorprendere in casa 85-84, mentre la Virtus ha fatto subito 2-0 nei confronti del Derthona. Virtussini quindi subito sul pezzo, a testimonianza della volontà di centrare quest’anno il bersaglio grosso.

Ciò, nonostante le ultime notizie che raccontano dell’addio ai bolognesi da parte della Segafredo, storico sponsor della formazione bolognese. Un congedo da parte della famosa azienda di caffè, che la società ha subito sottolineato come “non preoccupante”, ma che di certo qualche timore in seno alla tifoseria lo ha portato.

Play-off: le 8 squadre partecipanti accedono alla fase finale, ripartita su tre turni (quarti di finale, semifinali e finale). Le gare si svolgono al meglio delle 5 sfide, mentre la finalissima si disputa su 7 gare; la squadra vincente è proclamata campione d’Italia.