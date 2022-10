Ancora Draymond Green! Un altro suo video scandalizza i fan NBA

La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, continua a diventare virale per le ragioni sbagliate dopo che il video della sua rissa con Jordan Poole è uscito dalle segrete stanze della squadra californiana.

Per chi se lo fosse perso, Green è stato il discorso della città dopo aver tirato un cazzotto in pieno volto a Poole durante un allenamento di preseason degli Warriors mercoledì scorso. Un paio di giorni dopo, il video dell’incidente ha fatto il giro del web, con molti che sono rimasti sotto shock, chiedendo ai Dubs di punire l’ala per questo gesto scriteriato.

Tra tutte le polemiche che sono venute fuori, c’è un altro video di Green che è andato di moda a causa del problema. Il mondo di Twitter si è affrettato a recuperare la precedente dichiarazione di Green nel suo podcast in cui affermava che non gioca a basket per “combattere” con nessuno.

“Ecco il punto, lasciate che vi spieghi una cosa ragazzi. Io gioco a pallacanestro. Quando vado sul campo da basket, non esco per dare un pugno in bocca a qualcuno. Non andrò là fuori cercando di litigare con nessuno. Esco sul campo da basket per vincere semplicemente una partita di basket”.

Draymond Green, trusted media source pic.twitter.com/C1LY0fMcgg — Ben Rohrbach (@brohrbach) October 7, 2022

Dopo quello che ha fatto a Jordan Poole, i commenti di Draymond Green non sono certo invecchiati bene. Ovviamente molte persone lo hanno rimproverato per questo dato che in allenamento ha sbugiardato il suo stesso discorso.

