“Un alieno”: LeBron James definisce così Victor Wembanyama

In due partite di preseason con la sua squadra francese dei Metropolitans 92 contro gli Ignite, Victor Wembanyama ha impressionato e messo in guardia l’intero mondo NBA. Ha segnato un totale di 73 punti, tirando 22 su 44 dal campo, di cui 9da 3 punti, oltre a 15 rimbalzi e 9 stoppate. E anche LeBron James si è accorto della forza di Wembanyama.

Mentre il talento di Victor Wembanyama ha entusiasmato Kevin Durant, l’ala dei Nets ha ammesso che “la lega è davvero nei guai” una volta che il francese arriverà in NBA. Potrebbe passare ancora un anno da adesso, ma la minaccia che porta il baby fenomeno è reale.

Il francese non ha impressionato solo KD. Anche la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, non ha potuto fare a meno di elogiare Wembanyama, definendolo un “alieno” per via delle sue doti fisiche e del talento cestistico.

“Negli ultimi anni siamo stati tutti un unicorno. Ma è più simile a un alieno. Nessuno ha mai visto qualcuno alto come lui, ma fluido e aggraziato com’è sul parquet… La sua capacità di mettere la palla a terra, tirare dal palleggio, le triple cadendo all’indietro, catch and shoot da tre, stoppate. È sicuramente un talento generazionale e, si spera, continui a rimanere in salute”, ha detto LeBron.

"Everybody’s been a unicorn over the last few years, but he’s more like an alien. No one has ever seen anyone as tall but as fluid & graceful on the floor as he is… He’s for sure a generational talent."

LeBron talks about Victor Wembanyama.pic.twitter.com/XaWWRX76I3

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 6, 2022