Andre Drummond ha parlato con i Celtics: Boston è tra le favorite per firmarlo

Nelle scorse ore Andre Drummond si è ufficialmente liberato da Cleveland tramite buyout ed ha iniziato a guardarsi intorno: secondo Adrian Wojnarowski, tra le prime squadre con le quali ha parlato il giocatore ci sono i Boston Celtics, che alla deadline hanno a sorpresa ceduto Daniel Theis a Chicago privandosi così del miglior centro che avevano. I Celtics sono tra le favorite per firmare Drummond non appena diventerà free agent nelle prossime ore: su di lui ci sono anche Los Angeles Lakers e New York Knicks, più sullo sfondo Los Angeles Clippers e Charlotte Hornets.

Per Woj on ESPN: "The Celtics met with Andre Drummond today. Boston would like to add him to fill their hole in the middle. Boston has a real shot at him."

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 26, 2021