C’è l’accordo: Andre Drummond lascia i Cleveland Cavaliers

È arrivato nelle scorse ore l’accordo fra i Cleveland Cavaliers e Andre Drummond, da diverso tempo un separato in casa della franchigia dell’Ohio.

Il centro lascia i Cavs ricevendo un buyout che coprirà una parte dello stipendio residuo e ora andrà a terminare la stagione in una contender con un contratto di poco valore (per gli standard NBA). Favoriti per assicurarselo i Los Angeles Lakers, più defilati i Brooklyn Nets.

Andre Drummond has agreed to a contract buyout with the Cleveland Cavaliers and will become a free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 26, 2021