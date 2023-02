ANDREA BARGNANI – Il MAGO che ha ILLUSO l’ITALIA

Andrea Bargnani. Potremmo finire qui. Il Mago è stato tutto e niente, e a volte tutto e niente contemporaneamente. Ha illuso il mondo del basket con le sue magie per i campi italiani, romani e trevigiani soprattutto, ha conquistato l’NBA come mai nessuno aveva fatto prima e ora è sparito nell’anonimato più totale. Infatti, se hai meno di 18 anni, non devi sorprenderti se hai sentito nominare Andrea Bargnani solo un paio di volte. Però sappi che il Mago è stato il talento più puro che il basket italiano sia mai riuscito a produrre in oltre 100 anni di storia.

Il Mago ha anticipato un’epoca, almeno in parte. Aveva le potenzialità per diventare un All-Star, e c’è chi pensa che l’avrebbe meritato a un certo punto della sua carriera. Ma tanto velocemente è diventato un fenomeno, con la stessa rapidità è finito nel dimenticatoio.

Un vero peccato perché, chi l’ha visto davvero, sa quanto fosse speciale e unico. Qualcosa che passa una volta ogni 76 anni, come la Cometa di Halley. Alcuni vi diranno che nella storia del basket italiano solo Dino Meneghin sia stato migliore del Mago, tra i lunghi. E sarebbe una posizione quantomeno condivisibile se parliamo di talento puro.

Questo video non gli arriverà mai. Ma Mago, se lo stai guardando, ti ringraziamo a nome di tutti i nostri coetanei per averci illusi. Quella copertina di NBA Live 08 non ce la dimenticheremo mai.

