Zandalasini piccata: “Che onore viaggiare sull’aereo della Nazionale, peccato che per noi ragazze…”

Cecilia Zandalasini qualche tempo fa aveva già protestato via social per il calendario del campionato femminile, che costringeva lei e le sue colleghe a giocare il 1 gennaio nonostante la stagione termini molto presto, a marzo. Ora la giocatrice della Virtus Bologna su Twitter ha espresso disappunto per la disparità di trattamento riservata a Nazionale maschile e femminile quando si tratta di viaggiare. Zandalasini ha infatti ripreso un tweet dell’Italbasket in cui sono presenti delle foto dei giocatori uomini sull’aereo privato che li ha portati in Spagna. ITA Airways è sponsor della Nazionale, ha nominato un aereo Gianmarco Pozzecco in onore del CT e mette a disposizione appunto i velivoli sui quali viaggiano i giocatori.

“Deve essere bello viaggiare così” – ha scritto Zandalasini. – “È un grande onore avere come sponsor della Nazionale la compagnia aerea italiana per eccellenza, ma purtroppo per noi ragazze non è nemmeno preso in considerazione di poter viaggiare con un charter. Mi auguro per il futuro di poter arrivare ad avere lo stesso privilegio dei nostri colleghi maschi. Per il momento un grande in bocca al lupo, ragazzi!”.

Il “privilegio” citato dalla giocatrice bianconera è proprio quello di viaggiare su un aereo privato. La Nazionale femminile si sposta infatti con normali aerei di linea, una disparità di trattamento che Zandalasini ha voluto sottolineare.

mi auguro per il futuro di poter arrivare ad avere lo stesso privilegio dei nostri colleghi maschi. per il momento un grande in bocca al lupo ragazzi! 🇮🇹 — Cecilia Zandalasini (@ceciznd) February 24, 2023

Foto: FIBA