ERSAN ILYASOVA – Il GIOCATORE NBA che NON ESISTE

Ersan Ilyasova è uno dei cestisti turchi più forti mai nati ed è stato per molti anni in NBA. Ma forse di turco non ha niente. E forse non è nemmeno mai nato. Anzi, di certo è nato 15 anni in ritardo. Oppure 3 anni prima rispetto a quello che dice il suo passaporto. Tranquilli, se siete confusi, è davvero tutto normalissimo.

Dietro alla figura dell’ala attualmente free agent, che ha giocato per più di una dozzina di anni in NBA, si cela uno dei misteri apparentemente irrisolti più incredibili che il basket mondiale abbia mai dovuto affrontare: l’improvvisa comparsa di Ersan Ilyasova.

Stando alla carta d’identità, l’ex NBA Ersan Ilyasova è nato il 15 maggio 1987 a Eskişehir, quella che nell’anticihità veniva chiamata Dorileo, città del nordovest della Turchia e capoluogo dell’omonima provincia. Ma se vi dicessimo che nulla di ciò che sappiamo di lui in realtà è vero? Guardate il video per capire tutte le incongruenze di questa storia.

