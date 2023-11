Andrea Bargnani passa dal BSMT e spiega perché la “sua” Italia non ha mai vinto

Andrea Bargnani ha sempre concesso poche interviste, se non nessuna. Nei mesi scorsi si era “sbloccato” partecipando ad una puntata di Afternoon insieme agli amici Datome e Melli: proprio in quell’episodio aveva dato vita a tanti siparietti divertenti, compresa la frase “Com’è ora giocare in Nazionale senza Bargnani, Belinelli e Gallinari a prendersi tutte le critiche?”. Una battuta che aveva fatto molto ridere, ma che ha dato anche uno spunto di discussione successivamente.

Nei giorni scorsi Bargnani è “passato dal BSMT”, ospite del podcast di Gianluca Gazzoli su YouTube. E si è parlato proprio anche della Nazionale e del perché quell’Italia, guidata da tre talenti NBA come il Mago, Gallinari e Belinelli, non abbia mai vinto nulla né ci sia andata vicino. Bargnani, che con l’Italbasket ha giocato dal 2007 al 2016, ha dato il suo punto di vista.

“Presi singolarmente eravamo oggettivamente fortissimi, abbiamo fatto molto meno di quello che potevamo fare. Ci sta che le critiche le prendano i più forti, mica critichi il dodicesimo… Cosa non ha funzionato? Secondo me eravamo poco uomini, ma non nel senso di poche palle. Intendo poco maturi, se ci mettessero insieme adesso credo cambierebbero molte cose. Eravamo molto concentrati sul nostro orticello, chi doveva fare 20 punti, chi no. Ci serviva molto la palla, parlavamo poco. Io, Gallo e Beli eravamo poco maturi da quel punto di vista, oggi sarebbe molto diverso. Ma eravamo giovani” ha detto Bargnani.