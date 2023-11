Treviso perde ancora: fischi, tensioni e cambiamenti in vista

Avvio di stagione molto deludente per la NutriBullet Treviso.

La squadra di Vitucci è ancora ferma a quota 0 e ha perso di nuovo in casa, cedendo 87-97 contro Scafati. Un risultato che ha fatto piovere qualche fischio all’uscita dal campo. Una piccola contestazione che non è piaciuta a D’Angelo Harrison che avrebbe mandato a quel paese i suoi stessi tifosi, secondo la ricostruzione de Il Gazzettino.

L’americano è un fedelissimo di coach Vitucci e del DS Giofrè che l’hanno portato con loro da Brindisi e nelle ultime partite è andato in crescendo, quanto meno a livello realizzativo. I risultati scadenti stanno portando a delle riflessioni all’interno della dirigenza trevigiana. Al momento il primo indiziato al taglio, stando a La Tribuna, sarebbe Deishaun Booker, playmaker che viaggia a oltre 12 punti di media. L’idea sarebbe di sostituirlo con un giocatore in grado di far girare meglio la squadra ma su Treviso pende anche l’incognita Ty Bowman, fuori almeno fino alla fine del mese a causa della frattura alla mano rimediata due settimane fa in allenamento.