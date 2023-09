Il murales per Kobe e Gianna rischia di essere cancellato, contribuisci a salvarlo

Potrebbe sparire presto un bellissimo murales dedicato a Kobe Bryant e a sua figlia Gianna.

L’opera d’arte in discussione si trova a Los Angeles, sul muro esterno di una palestra. La proprietaria, Cecilia Moran, ha fatto sapere che il proprietario dello stabile le ha ordinato di rimuovere il murales entro la fine di settembre. La signora, allora, ha lanciato una raccolta firme, spiegando che l’opera ha un grandissimo significato, non solo per Los Angeles e i tifosi Lakers ed è fonte d’ispirazione per i giovani.

Anche la moglie di Kobe, Vanessa, ha promosso l’iniziativa attraverso il suo profilo Instagram. Possiamo firmare tutti su Change.org.