Andrea Trinchieri COMMOSSO dopo il grave infortunio di Evans: “Vorrei regalargli il mio ginocchio”

Nella giornata di oggi lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri ha vinto Gara-3 di semifinali in LKL contro il Lietkabelis, conquistando l’accesso alla finale con uno sweep. La felicità che i tifosi proverebbero naturalmente per un traguardo del genere è stata però spenta dalle immagini dell’infortunio al ginocchio subito da Keenan Evans. Alla fine del terzo quarto l’americano si è fatto male nel tentativo di contestare una tripla dall’angolo, uscendo dal campo e non facendovi più ritorno. Nelle prossime ore farà gli esami del caso, ma l’infortunio è sembrato subito grave anche perché subito alla stessa gamba che nel gennaio 2023 lo mise KO per il resto della stagione a causa della rottura del tendine d’Achille.

Keenan Evans gets injured during LKL semi-finals 😕 pic.twitter.com/NZhlkPzOSQ — BasketNews (@BasketNews_com) May 26, 2024

Per Evans si teme la rottura del crociato e un nuovo lungo stop. Nel post-partita in conferenza stampa Trinchieri era sull’orlo delle lacrime parlando del suo giocatore, immagini non certo di festa nonostante l’importante vittoria. “Evans gioca per la sua squadra tutte le sere. Come se fosse nato sulle rive del fiume Nemunas, da una famiglia di pescatori. Ha un cuore biancoverde, e ciò che è successo oggi mi sta uccidendo. Vorrei potergli dare il mio ginocchio” ha detto Trinchieri.