Nunn e Sloukas abbattono il Real Madrid, Lessort non trema: il Panathinaikos è sul tetto d’Europa!

Il Panathinaikos non si è lasciato intimidire da un super primo quarto del Real Madrid e piano piano ha costruito una rimonta esplosa poi nell’ultimo quarto, andando a vincere la finalissima di EuroLega per 80-95. Decisiva la coppia Sloukas-Nunn, protagonisti nei momenti topici del quarto periodo, così come Mathias Lessort insolitamente preciso dalla lunetta nel finale (7/10 all’interno della partita). I greci trionfano a Berlino e sono campioni di EuroLega per la prima volta dopo 12 anni.

Ndiaye apre la partita con 8 punti consecutivi, parte di un parziale di 10-3 che lancia il Real Madrid in un primo quarto molto prolifico. Sono i punti di Nunn e Papapetrou a tenere in gara il Pana, anche se i Blancos toccano la doppia cifra di vantaggio nel finale di frazione, arrivando al 10′ sul 36-25. Yabusele e Causeur firmano il +14 prima di un parziale di 2-12 dei greci che si riportano rapidamente a -4. Con le triple di Vildoza e Grant il Pana si riporta anche a -1 prima di scivolare a -5 all’intervallo, 54-49.

Il Panathinaikos comanda l’inizio del secondo tempo, con un parziale di 2-9 si porta addirittura a +2. I greci concedono solo 7 punti di squadra al Real nella terza frazione e arrivano al 30′ avanti 61-64. Nell’ultimo periodo Grant e Mitoglou costruiscono un parziale di 0-7 per il 65-73 a 7′ dalla fine, il Real Madrid si aggrappa ad Hezonja e Llull che provano a tamponare mentre Sloukas segna due triple irreali per mantenere il Panathinaikos avanti. Sotto pressione i greci danno palla a Nunn che risponde con due canestri di fila e Mitoglou ci mette la ciliegina con la tripla del +10 a 2′ e mezzo dalla sirena. Nel finale il Real, privo anche di Campazzo uscito per 5 falli, si aggrappa all’hack-a-Lessort, ma il lungo francese contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare segna 5 liberi su 6, impedendo ai Blancos qualsiasi tentativo di rimonta. Nunn mette il punto esclamativo sulla 7° EuroLega della storia dei biancoverdi, la prima dal 2012, con una poderosa schiacciata nel finale che fa sobbalzare le migliaia di tifosi greci alla Uber Arena.

Per Ergin Ataman è invece la 3° EuroLega vinta, tutte negli ultimi 4 anni tra Efes e appunto Panathinaikos.

Real Madrid: Musa 15, Campazzo 12, Rodriguez 11.

Panathinaikos: Sloukas 24, Nunn 21, Lessort 17.