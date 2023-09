Andreas Obst ci va PESANTE con l’NBA sul tema Campioni del Mondo

Fino a poco tempo fa, il curriculum di Andreas Obst contava un solo campionato tedesco, nel 2016, quando ancora giocava per il Bamberg. Gli sono bastati pochi mesi per arricchirlo di riconoscimenti che altri non impiegano nemmeno due vite per raggiungere. Medaglia di bronzo a EuroBasket nel 2022 e oro ai Mondiali nel 2023.

“Ora sono tornato alla vita di tutti i giorni con il ritiro con il Bayern Monaco, ma è una sensazione incredibile solo a parlarne. È qualcosa che non dimenticherò mai e mi serviranno diversi mesi per rendermene conto”, ha dichiarato a Eurohoops il campione del mondo, Andreas Obst.

“In NBA dicono di essere Campioni del Mondo perché ci giocano i migliori giocatori del mondo, ma sono comunque Campioni del campionato nazionale, mentre noi in Germania siamo i Campioni di una Coppa del Mondo”, ha commentato sul tema tanto discusso in questi giorni.

“In NBA hanno sempre avuto questa attitudine, che sono i migliori in qualcosa e si possono certamente caratterizzare con molte cose diverse. È strano che la gente ne parli ancora. Possono chiamarsi come vogliono, la sostanza non cambia. Siamo noi i campioni del mondo”.

