EuroLega più difficile della NBA? Kevin Durant non è per niente d’accordo

Sui social Kevin Durant non si tira mai indietro. Nel corso degli anni, la superstar dei Phoenix Suns ha ingaggiato diverse discussioni con i fans su vari argomenti, basket in particolare. Nelle scorse ore è successo di nuovo: KD si è ritrovato a rispondere ad un utente che confrontava EuroLega ed NBA.

Tutto è partito da un tweet in cui si citavano le parole di Kyle Hines in una recente intervista a BasketNews: “Direi che l’NBA è dama e l’EuroLega sono gli scacchi”. Il giocatore di Milano, con questa metafora, voleva sostenere che l’EuroLega fosse una competizione più complessa della Lega americana. Un utente ha replicato: “L’NBA è facile, l’EuroLega è dura. Tutti lo dicono. Joel Embiid non potrebbe segnare 30 punti di media in EuroLega!”.

È qui che è intervenuto Durant: “Vattene di qui, siete tutti matti!”.

Fuck outta here lmao. Y’all are insane — Kevin Durant (@KDTrey5) September 23, 2023

Ma la conversazione è proseguita, con l’utente B-Moe che ha risposto al fenomeno dei Suns: “Non difendete per niente. Il gioco è costruito per segnare e finisce lì. Lo vediamo quotidianamente”. Quindi una nuova replica di KD: “Fratello, nessuno ti prenderà sul serio se parli così, stai cercando di andare forzatamente controcorrente”.

Quindi il terzo e ultimo botta e risposta. L’utente ha commentato: “Smettila. Solo perché ci sono più soldi e siete più famosi questo non vuol dire che il gioco in NBA sia più competitivo e difficile. Sappiamo su cosa si concentra il basket NBA: segnare. Hanno dovuto anche mettere una regola contro il flopping. Pensi che sia bello?”.

“Ora stai partendo per la tangente. Hai vinto, fratello. Spero tu abbia ordinato l’abbonamento all’EuroLega per supportare i ragazzi quest’anno” ha chiuso Kevin Durant.

Bro nobody gonna take u serious talking like this man, u trying too hard to be different — Kevin Durant (@KDTrey5) September 23, 2023